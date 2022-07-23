В «Зените» заявили, что Малком и Клаудиньо могут уйти только в клуб «высшей категории»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал об условиях контракта полузащитника Клаудиньо и нападающего Малкома.

«Мы заранее говорили, что если команда победит «Крылья», то согласованные контракты будут подписаны. Малком — продление на три года. Клаудиньо — на два. Это закрывает историю о продаже, аренде и прочем. И Малком, и Клаудиньо, и Вендел — игроки «Зенита» с контрактами на пять лет», — приводит слова Медведева РИА Новости.

Он также заявил, что, пока не появятся условия взаимовыгодного перехода футболистов в клуб высшей категории, речи об их уходе не будет. По его словам, игроки будут делать всё для достижения побед «Зенита».

Малком выступает за сине-бело-голубых с 2019 года. Он провёл за команду в общей сложности 75 матчей, забил 16 мячей и отдал 15 результативных передач. Клаудиньо перешёл в санкт-петербургский клуб прошлым летом: на его счету 31 игра, десять голов и пять ассистов.

Ранее сообщалось, что «Зенит» объявил о продлении контрактов с бразильцами Клаудиньо и Малкомом.