Рианчо: запас доверия к Абаскалю должен быть не менее ста дней

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо оценил шансы столичной команды в матче второго тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».

«Матч с «Краснодаром» будет интересным. Против этой команды никогда не бывает легко. Если «Спартак проиграет эту игру, начнутся разговоры об отставке Абаскаля? Я считаю, что запас доверия к новому специалисту должен быть не менее ста дней, вне зависимости от результатов «Спартака», — цитирует Рианчо «Спорт-Экспресс».

По его мнению, главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ищет новую модель для игры с индивидуальной философией.

«Футболистам нужно время, чтобы понять, чего от них хочет испанец, все его задумки», — добавил Рианчо.

Матч «Краснодар» — «Спартак» пройдет 23 июля, начало игры в 20:00 мск.

«Спартак» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с «Ахматом» в Грозном в меньшинстве (1:1). От поражения столичную команду спас гол Виктора Мозеса в концовке матча.

В игре «Краснодара» и воронежского «Факела» на старте сезона также не был выявлен победитель (2:2).

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