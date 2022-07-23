Агент Головина рассказал о предложении от «Ньюкасла»

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Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, какие клубы делали предложения его клиенту.
Агент Головина рассказал о предложении от «Ньюкасла»
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«Ньюкасл» делал предложение, но «Монако» не захотело его отдавать. Какой настрой у Саши? Он хочет добиться всех поставленных целей с «Монако» — командных и личных. Хочет попасть в группу ЛЧ, бороться за чемпионство», — приводит слова Клюева «Матч ТВ».

Он также заявил, что травматичность Головина носит не систематический характер. По его словам, игрок уже находится на серьёзном уровне в Европе.

Головин присоединился к «Монако» в 2018 году. За это время он провёл 131 матч, в которых забил 17 мячей и отдал 25 голевых передач.  

Ранее Клюев рассказал об интересе к защитнику «Локомотива» Станиславу Магкееву со стороны французского «Марселя».

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