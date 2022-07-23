Агент рассказал о несостоявшемся трансфере Магкеева в «Марсель»

Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Станислава Магкеева, рассказал об интересе к игроку со стороны французского «Марселя».

«Был интерес к Магкееву, особенно после того, как он отыграл хороший матч с «Марселем». Стас понравился главному тренеру, были контакты, общение, но потом, к сожалению, Магкеев получил тяжёлую травму», — приводит слова Клюева «Матч ТВ».

Магкеев присоединился к «Локомотиву» в 2020 году. В сезоне-2021/22 он провёл за железнодорожников десять матчей и не отметился результативными действиями.

Напомним, что защитник получил травму в 2021 году во время матча с «Химками». У него диагностировали разрыв передней крестообразной связки правого колена.

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