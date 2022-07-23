Камоцци пожелал «Спартаку» обыграть «Краснодар»

Бывший советник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился ожиданиями от предстоящего матча московской команды с «Краснодаром» в рамках второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Желаю «Спартаку» и его новому тренеру победы в сегодняшнем матче против «Краснодара». Всегда желаю только победы этой команде! Останется Абаскаль в «Спартаке» на весь сезон или нет? Я считаю, что об этом сейчас даже думать не стоит», — приводит слова Камацци «Спорт-Экспресс».

Матч «Краснодар» — «Спартак» пройдёт 23 июля. Игра начнётся в 20:00 мск.

«Спартак» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с «Ахматом» в Грозном в меньшинстве (1:1). От поражения столичную команду спас гол Виктора Мозеса в концовке матча.

В матче «Краснодара» и воронежского «Факела» на старте сезона также не был выявлен победитель (1:1).

Ранее двукратный чемпион России в составе московского «Спартака» Эдуард Мор оценил шансы красно-белых в матче с «Краснодаром».