Вдовин: россияне успеют получить визы для участия в ЧМ-2022 по вейксёрфингу в США

Президент Российской федерации сёрфинга (РФС) Илья Вдовин сообщил, что российские спортсмены примут участие в чемпионате мира по вейксёрфингу 2022 года в США.

«Мы всегда чётко отрабатываем со всеми консульскими департаментами, никогда с этим не было проблем, как с привозом зарубежных спортсменов в Россию, так и с оформлением виз. Будем надеяться, что это удастся, хотя мы живём в таком мире, что никогда не знаешь, какие правила будут завтра по взаимодействию с теми или другими государствами», — цитирует Вдовина ТАСС.

Первенство планеты по вейксёрфингу пройдёт в США с 6 по 8 октября. Вейксёрфинг не является олимпийским видом спорта.

Ранее сообщалось, что на онлайн-платформе #Москвастобой появился раздел о водных видах спорта.