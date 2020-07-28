На онлайн-платформе #Москвастобой появился раздел о водных видах спорта

Короткая ссылка
На культурно-образовательной онлайн-платформе #Москвастобой появился новый раздел, где можно узнать всё о вейксёрфинге, сапсёрфинге, бассейнах под открытым небом и многом другом.
На онлайн-платформе #Москвастобой появился раздел о водных видах спорта
  • ©mos.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

На портале #Москвастобой опубликован список мест, где обучают сапсёрфингу и вейксёрфингу. Там можно получить напрокат необходимое оборудование, провести фотосессию, научиться данному виду спорта с нуля или же усовершенствовать свои навыки.

Помимо прочего, #Москвастобой расскажет о бассейнах под открытым небом, где можно заняться аэробикой, йогой и дайвингом.

Ранее «Невские новости» сообщали о том, что на платформе массовых онлайн-курсов «Лекториум» стартовал первый бесплатный музейный онлайн-курс «В поисках современности: русское искусство XX века» от Русского музея.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить