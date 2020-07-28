На онлайн-платформе #Москвастобой появился раздел о водных видах спорта

На культурно-образовательной онлайн-платформе #Москвастобой появился новый раздел, где можно узнать всё о вейксёрфинге, сапсёрфинге, бассейнах под открытым небом и многом другом.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

На портале #Москвастобой опубликован список мест, где обучают сапсёрфингу и вейксёрфингу. Там можно получить напрокат необходимое оборудование, провести фотосессию, научиться данному виду спорта с нуля или же усовершенствовать свои навыки.

Помимо прочего, #Москвастобой расскажет о бассейнах под открытым небом, где можно заняться аэробикой, йогой и дайвингом.

Ранее «Невские новости» сообщали о том, что на платформе массовых онлайн-курсов «Лекториум» стартовал первый бесплатный музейный онлайн-курс «В поисках современности: русское искусство XX века» от Русского музея.