Гришин назвал ЦСКА фаворитом в матче с «Сочи»

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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча второго тура Российской премьер-лиги с «Сочи».
Гришин назвал ЦСКА фаворитом в матче с «Сочи»
  • Legion-Media

«Вывеска интересная. ЦСКА — фаворит. Первое — они играют дома. Второе — неплохо укомплектован состав команды. Последнюю игру сыграли хорошо. Поэтому все плюсы говорят за то, что ЦСКА сегодня выиграет. Мне кажется ЦСКА явным фаворитом игры, и он свои три очка не отдаст», — приводит слова Гришина «Чемпионат».

Он также отметил, что «Сочи» потерял защитника Родригао и нападающего Матео Кассьерру, и неизвестно, в какой форме находится хавбек Кристиан Нобоа.

Матч ЦСКА — «Сочи» пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» 23 июля. Начало — в 15:00 мск.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Сочи».

 

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