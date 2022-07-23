Гришин назвал ЦСКА фаворитом в матче с «Сочи»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча второго тура Российской премьер-лиги с «Сочи».

«Вывеска интересная. ЦСКА — фаворит. Первое — они играют дома. Второе — неплохо укомплектован состав команды. Последнюю игру сыграли хорошо. Поэтому все плюсы говорят за то, что ЦСКА сегодня выиграет. Мне кажется ЦСКА явным фаворитом игры, и он свои три очка не отдаст», — приводит слова Гришина «Чемпионат».

Он также отметил, что «Сочи» потерял защитника Родригао и нападающего Матео Кассьерру, и неизвестно, в какой форме находится хавбек Кристиан Нобоа.

Матч ЦСКА — «Сочи» пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» 23 июля. Начало — в 15:00 мск.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Сочи».