Сёмин: несмотря на все сложности, наш футбол не теряет своей популярности

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил популярность футбола в России.
Сёмин: несмотря на все сложности, наш футбол не теряет своей популярности
  • РИА Новости

«Несмотря на все сложности, наш футбол не теряет своей популярности. И никогда не потеряет. В стране всегда любили эту игру, заполняли стадионы до отказа. Такого нет ни в одном другом виде спорта», — цитирует Сёмина Sport24.

Он также подчеркнул, что на данный момент РПЛ смотрят миллионы россиян. По его словам, футбол является первым видом спорта в стране.

РФС 7 марта подал апелляцию в CAS на решение ФИФА и УЕФА отстранить российские сборные и клубы от участия в турнирах под эгидой организаций. Однако эта апелляция было отклонена.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

Ранее заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился мнением, когда российские клубы вернутся в еврокубки.

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