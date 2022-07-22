Сёмин: несмотря на все сложности, наш футбол не теряет своей популярности
- РИА Новости
«Несмотря на все сложности, наш футбол не теряет своей популярности. И никогда не потеряет. В стране всегда любили эту игру, заполняли стадионы до отказа. Такого нет ни в одном другом виде спорта», — цитирует Сёмина Sport24.
Он также подчеркнул, что на данный момент РПЛ смотрят миллионы россиян. По его словам, футбол является первым видом спорта в стране.
РФС 7 марта подал апелляцию в CAS на решение ФИФА и УЕФА отстранить российские сборные и клубы от участия в турнирах под эгидой организаций. Однако эта апелляция было отклонена.
Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.
Ранее заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился мнением, когда российские клубы вернутся в еврокубки.