Тренер «Крыльев Советов» рассказал о состоянии Пиняева

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о состоянии полузащитника команды Сергея Пиняева.
Тренер «Крыльев Советов» рассказал о состоянии Пиняева
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«На тренировке он почувствовал недомогание. Реанимации и скорой помощи, конечно, не было. Он спокойно ушёл с тренировки. Диагноз мне сказали уже по факту. Он прошёл обследование, мы узнали, что это спонтанный левосторонний пневмоторакс», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что состояние футболиста нормальное и у него оптимистичное настроение. По его словам, дальше нужно хорошее обследование.

20 июля Пиняев досрочно завершил тренировку из-за проблем с лёгкими. Футболиста увезли в больницу на обследование. Врачи поставили диагноз — левосторонний спонтанный пневмоторакс.

В сезоне-2021/22 полузащитник провёл 30 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее врач «Рубина» рассказал, как поставленный Пиняеву диагноз скажется на карьере футболиста.

 

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