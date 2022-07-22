Тренер «Крыльев Советов» рассказал о состоянии Пиняева
- РИА Новости
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«На тренировке он почувствовал недомогание. Реанимации и скорой помощи, конечно, не было. Он спокойно ушёл с тренировки. Диагноз мне сказали уже по факту. Он прошёл обследование, мы узнали, что это спонтанный левосторонний пневмоторакс», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».
Он также подчеркнул, что состояние футболиста нормальное и у него оптимистичное настроение. По его словам, дальше нужно хорошее обследование.
20 июля Пиняев досрочно завершил тренировку из-за проблем с лёгкими. Футболиста увезли в больницу на обследование. Врачи поставили диагноз — левосторонний спонтанный пневмоторакс.
В сезоне-2021/22 полузащитник провёл 30 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.
Ранее врач «Рубина» рассказал, как поставленный Пиняеву диагноз скажется на карьере футболиста.