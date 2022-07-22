Гребнев предположил, за счёт чего Берхамов может победить Ларкина на Bellator 283

Российский боец AMC Fight Nights рассказал, за счёт чего Мухамед Берхамов может победить Лоренца Ларкина на Bellator 283.

«Для Мухамеда Берхамова это очень опасный бой. Он пропускает удары ногами, а Лоренц Ларкин бьёт очень жёстко. В Bellator жёстче него ногами атакует разве что Дуглас Лима. Если вспомнить последний поединок россиянина в ACA с Чиро Родригесом, то бразилец попадал по нему. Но американец — абсолютно другой уровень.

В этой схватке очень сложно назвать фаворита. С одной стороны, у Берхамова есть преимущество в работе рук, борьбе, но Ларкин — очень жёсткий и стилистически неудобный оппонент для него. Есть предчувствие, что Лоренц возьмёт верх. В любом случае буду поддерживать Мухамеда», — рассказал Гребнев RT.

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