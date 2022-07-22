Гребнев предположил, за счёт чего Берхамов может победить Ларкина на Bellator 283
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«Для Мухамеда Берхамова это очень опасный бой. Он пропускает удары ногами, а Лоренц Ларкин бьёт очень жёстко. В Bellator жёстче него ногами атакует разве что Дуглас Лима. Если вспомнить последний поединок россиянина в ACA с Чиро Родригесом, то бразилец попадал по нему. Но американец — абсолютно другой уровень.
В этой схватке очень сложно назвать фаворита. С одной стороны, у Берхамова есть преимущество в работе рук, борьбе, но Ларкин — очень жёсткий и стилистически неудобный оппонент для него. Есть предчувствие, что Лоренц возьмёт верх. В любом случае буду поддерживать Мухамеда», — рассказал Гребнев RT.
Ранее Гребнев высказался о Хабибе Нурмагомедове.