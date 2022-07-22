Коган — о решении ISU отстранить Россию: люди поголовно превратились в марионеток
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«В фигурном катании было иначе. Нас сразу известили, что на данный момент мы отстранены от всех турниров ISU и это решение не обсуждается. Но интересный вопрос: когда та или иная страна приглашает наших фигуристов или тренеров провести мастер-классы за рубежом, почему-то никто ни о какой безопасности даже не вспоминает. Как и о том, что от нежелательного общения с русскими может пострадать ментальное здоровье детей, если мы вдруг пришлём своих спортсменов к ним в страну. А на соревнованиях, получается, этот вопрос ставится чуть ли не во главу угла. После конгресса в Таиланде и мне, и нашим делегатам, которые избирались на те или иные посты, многие говорили: мол, поймите нас правильно, мы голосуем не против вас лично, а просто получили определённые указания свыше по отношению к России в целом», — заявил Коган в интервью RT.
По его словам, некоторые делегаты даже извинялись за то, что были вынуждены поступать таким образом.
«Это и было наиболее обидным — понимать, что люди, с которыми ты совершенно нормально общался на протяжении многих лет, вдруг поголовно превратились в марионеток: по команде повернулись в другую сторону и сделали то, что им сказали», — добавил глава ФФККР.
Ранее Коган высказался о проблеме насилия в фигурном катании.