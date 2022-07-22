Коган — о решении ISU отстранить Россию: люди поголовно превратились в марионеток

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

«В фигурном катании было иначе. Нас сразу известили, что на данный момент мы отстранены от всех турниров ISU и это решение не обсуждается. Но интересный вопрос: когда та или иная страна приглашает наших фигуристов или тренеров провести мастер-классы за рубежом, почему-то никто ни о какой безопасности даже не вспоминает. Как и о том, что от нежелательного общения с русскими может пострадать ментальное здоровье детей, если мы вдруг пришлём своих спортсменов к ним в страну. А на соревнованиях, получается, этот вопрос ставится чуть ли не во главу угла. После конгресса в Таиланде и мне, и нашим делегатам, которые избирались на те или иные посты, многие говорили: мол, поймите нас правильно, мы голосуем не против вас лично, а просто получили определённые указания свыше по отношению к России в целом», — заявил Коган в интервью RT.

По его словам, некоторые делегаты даже извинялись за то, что были вынуждены поступать таким образом.

«Это и было наиболее обидным — понимать, что люди, с которыми ты совершенно нормально общался на протяжении многих лет, вдруг поголовно превратились в марионеток: по команде повернулись в другую сторону и сделали то, что им сказали», — добавил глава ФФККР.

Ранее Коган высказался о проблеме насилия в фигурном катании.