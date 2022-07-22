Уткин: Дзюбе не предложили контракт даже в цирке Юрия Никулина

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Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о нападающем Артёме Дзюбе.
Уткин: Дзюбе не предложили контракт даже в цирке Юрия Никулина
  • РИА Новости

«Отчётная неделя получилась настолько грустной и скандальной, что даже чемпионат России по футболу первым туром просто откровенно порадовал. Ситуацию мог спасти Артём Дзюба — он на проходящей неделе даже посетил цирк имени Юрия Никулина. Но, представляете, даже в цирке ему не предложили контракт», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

22 мая нападающий покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. За всё время футболист провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

12 июля стало известно, что форвард прибыл в расположение казанского «Рубина», в котором решил поддерживать форму.

Ранее бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на информацию, что Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Азербайджана.

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