Нигматуллин не верит в переход Дзюбы в клуб из Азербайджана

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на информацию о том, что нападающий Артём Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Азербайджана.

«Не очень верю в переезд Дзюбы в Азербайджан. Ничего против азербайджанского чемпионата не имею, но слишком уж большая разница в классе. Да и страна экзотическая для Артёма. Мне кажется, найти команду внутри РПЛ было бы легче», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

Он также заявил, что слухи о переходе в Дзюбы азербайджанский чемпионат выглядит фантастически и неожиданно. По его словам, он меньше удивился, когда узнал, что нападающий находится на тренировках «Рубина».

По информации СМИ, 33-летний футболист прилетел в Баку, чтобы провести переговоры с клубами «Нефтчи» и «Карабах».

22 мая нападающий покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. За всё время он провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал информацию о том, что Дзюба может продолжить карьеру в Азербайджане.

 

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