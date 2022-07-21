Глава Федерации шахмат Москвы — об инциденте с роботом: крайне странный случай

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Президент Федерации шахмат Москвы (ФШМ) Сергей Смагин высказался об инциденте с роботом на турнире среди подростков в Москве.
Глава Федерации шахмат Москвы — об инциденте с роботом: крайне странный случай
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  • © Branimir76

«Робот этот уникальный, он около 15 лет выступал на многих открытых площадках, где народу было значительно больше. Бывает такое, стечение обстоятельств. Надо, видимо, дополнительно предупреждать детей. Крайне странно, что это случилось. На моей памяти вообще первый случай», — цитирует Смагина РИА Новости.

По его словам, «ничего серьёзного не случилось, начинающий шахматист потом вышел на награждение, подписывал документы». Смагин добавил, что с мальчиком всё в порядке, на палец был наложен гипс.

«Да, есть определенные правила безопасности, ребёнок, видимо, в цейтноте их нарушил и, когда делал ход, не заметил, что надо было подождать», — заключил Смагин.

По информации 5-tv.ru, робот с искусственным интеллектом в ходе партии из-за сбоя сломал ребёнку палец. Начинающий спортсмен входит в топ-30 сильнейших шахматистов столицы в своей возрастной категории.

Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего.

Ранее Сергей Карякин заявил, что случай с роботом, повредившим руку мальчика, не сможет продвинуть шахматы.

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