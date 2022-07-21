Карякин: случай с роботом, повредившим руку мальчика, не сможет продвинуть шахматы

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал инцидент на шахматном турнире среди подростков в Москве.

«Это не тот повод, который стоит использовать для продвижения и популяризации шахмат, это неправильно. Надо разобраться, что было не так, может, какая-то ошибка программная или что-то еще. Робот уже давно играет, и никогда такого не было. Бывают такие несчастные случаи. Я желаю мальчику здоровья», — цитирует Карякина РИА Новости.

По информации 5-tv.ru, робот с искусственным интеллектом в ходе партии из-за сбоя сломал ребёнку палец. Начинающий спортсмен входит в топ-30 сильнейших шахматистов столицы в своей возрастной категории.

Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что на соревнованиях в Свердловской области мотоциклисты влетели в толпу.