Карякин: случай с роботом, повредившим руку мальчика, не сможет продвинуть шахматы

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал инцидент на шахматном турнире среди подростков в Москве.
Карякин: случай с роботом, повредившим руку мальчика, не сможет продвинуть шахматы
  • AFP
  • © Koen Suyk / ANP

«Это не тот повод, который стоит использовать для продвижения и популяризации шахмат, это неправильно. Надо разобраться, что было не так, может, какая-то ошибка программная или что-то еще. Робот уже давно играет, и никогда такого не было. Бывают такие несчастные случаи. Я желаю мальчику здоровья», — цитирует Карякина РИА Новости.

По информации 5-tv.ru, робот с искусственным интеллектом в ходе партии из-за сбоя сломал ребёнку палец. Начинающий спортсмен входит в топ-30 сильнейших шахматистов столицы в своей возрастной категории.

Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что на соревнованиях в Свердловской области мотоциклисты влетели в толпу.

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