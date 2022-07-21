Карякин: случай с роботом, повредившим руку мальчика, не сможет продвинуть шахматы
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«Это не тот повод, который стоит использовать для продвижения и популяризации шахмат, это неправильно. Надо разобраться, что было не так, может, какая-то ошибка программная или что-то еще. Робот уже давно играет, и никогда такого не было. Бывают такие несчастные случаи. Я желаю мальчику здоровья», — цитирует Карякина РИА Новости.
По информации 5-tv.ru, робот с искусственным интеллектом в ходе партии из-за сбоя сломал ребёнку палец. Начинающий спортсмен входит в топ-30 сильнейших шахматистов столицы в своей возрастной категории.
Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего.
Ранее сообщалось, что на соревнованиях в Свердловской области мотоциклисты влетели в толпу.