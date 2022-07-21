Хачанов пробился в 1/4 финала теннисного турнира в Гамбурге
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26-летний теннисист из Москвы в матче второго круга переиграл в двух сетах Фабио Фоньини со счётом 6:3, 7:5. Игра продолжалась 1 час 43 минуты.
Следующим соперником Хачанова станет победитель матча между испанцем Карлосом Алькарасом (первый номер посева) и Филипом Краиновичем из Сербии.
Призовой фонд турнира составляет порядка €1,7 млн.
Ранее сообщалось, что Хачанов обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа на турнире категории ATP 500 в Гамбурге.