Хачанов пробился в 1/4 финала теннисного турнира в Гамбурге

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Россиянин Карен Хачанов оформил выход в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Гамбурге (Германия).
Хачанов пробился в 1/4 финала теннисного турнира в Гамбурге
  • Gettyimages.ru
  • © Ryan Pierse

26-летний теннисист из Москвы в матче второго круга переиграл в двух сетах Фабио Фоньини со счётом 6:3, 7:5. Игра продолжалась 1 час 43 минуты.

Следующим соперником Хачанова станет победитель матча между испанцем Карлосом Алькарасом (первый номер посева) и Филипом Краиновичем из Сербии.

Призовой фонд турнира составляет порядка €1,7 млн.

Ранее сообщалось, что Хачанов обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа на турнире категории ATP 500 в Гамбурге.

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