Букмекеры перечислили более 3 млрд рублей на развитие российского спорта

В Публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ) рассказали о размерах выплат спортивным федерациям и профессиональным лигам во втором квартале 2022 года.

Суммарно организации получили 39 процентов общей суммы всех отчислений (более 3 млрд рублей), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЕРАИ.

Уточняется, что максимальные целевые отчисления были направлены Российскому футбольному союзу (РФС), Федерации настольного тенниса России (ФНТР) и Федерации тенниса России (ФТР).

Выплаты от букмекеров также получили Российская федерация баскетбола (РФБ), Всероссийская федерация волейбола (ВФВ), Федерация компьютерного спорта России (ФКСР), Федерация хоккея России (ФХР), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Единая баскетбольная лига и Федерация гандбола России (ФГР).

Ранее Бруно Марти, старший вице-президент компании «Инфронт», которая является маркетинговым партнёром Международной федерации хоккея (IIHF), сообщил, что российская букмекерская контора «Лига ставок» продолжает оставаться спонсором чемпионата мира 2022 года в Финляндии.