Агент Уткина: Даниил — ростовский парень, здесь его дом
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
«Даниил в «Ростове» чувствует себя отлично, входит в сезон. Уткин — ростовский парень, здесь его дом. В минувшие выходные провёл первую игру против «Динамо» — сразу голевая передача. Результативное действие это всегда хорошо. Дальше ждём голов», — рассказал Бердышев «Спорт-Экспрессу».
22-летний хавбек в сезоне-2021/22 в 28 матчах за грозненский «Ахмат» во всех турнирах забил десять мячей и отдал три голевые передачи.
СМИ сообщали, что «Ростов» заплатил €2 млн за трансфер Уткина.
Ранее Владимир Федотов ответил на критику спортивного журналиста Василия Уткина в свой адрес.