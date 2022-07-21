Агент Уткина: Даниил — ростовский парень, здесь его дом

Тимофей Бердышев, агент Даниила Уткина, прокомментировал трансфер полузащитника в «Ростов».

«Даниил в «Ростове» чувствует себя отлично, входит в сезон. Уткин — ростовский парень, здесь его дом. В минувшие выходные провёл первую игру против «Динамо» — сразу голевая передача. Результативное действие это всегда хорошо. Дальше ждём голов», — рассказал Бердышев «Спорт-Экспрессу».

22-летний хавбек в сезоне-2021/22 в 28 матчах за грозненский «Ахмат» во всех турнирах забил десять мячей и отдал три голевые передачи.

СМИ сообщали, что «Ростов» заплатил €2 млн за трансфер Уткина.

Ранее Владимир Федотов ответил на критику спортивного журналиста Василия Уткина в свой адрес.