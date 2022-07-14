Главный тренер ЦСКА Федотов отреагировал на критику Уткина в свой адрес

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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов ответил на критику спортивного журналиста Василия Уткина в свой адрес.
Главный тренер ЦСКА Федотов отреагировал на критику Уткина в свой адрес
  • РИА Новости

«На атаки Уткина мне без разницы. Хотя очень интересно, что в его постах я узнаю о себе то, чего не знаю сам. Мы с этим человеком ни разу не здоровались, не то что за руку. Мы не знакомы, он не был рядом с моей деятельностью — Василий не знает её изнутри. Пожму ли руку? Зачем? Он же всё про меня знает», — цитирует Федотова «Чемпионат».

15 июня было объявлено об уходе из армейского клуба Алексея Березуцкого, а также его помощников — Василия Березуцкого и Григория Бабаяна. Сразу же стало известно о назначении на пост главного тренера ЦСКА Владимира Федотова. Под его руководством «Сочи» завоевал серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22.

Ранее Уткин негативно отреагировал на возможное назначение Федотова в ЦСКА.

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