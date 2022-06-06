Уткин негативно отреагировал на возможное назначение Федотова в ЦСКА

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о возможном назначении Владимира Федотова на пост главного тренера московского ЦСКА.

«Мало вещей более стыдных, чем клубу с 100-летней историей и достижениями, которые для отечественного футбола уникальны, приглашать тренером Владимира Федотова — нынешнего. Потому что его профессиональную репутацию не отмыть, она неисправимо запятнана», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Федотов является главным тренером «Сочи» с 2020 года. В сезоне-2021/22 он привёл команду к серебряной медали чемпионата России, обыграв «Динамо» в матче 30-го тура РПЛ в Москве на стадионе «ВТБ Арена» со счётом 5:1.

Ранее Уткин высказался о решении «Спартака» не продлевать контракт с Бакаевым.