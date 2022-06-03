Уткин высказался о решении «Спартака» не продлевать контракт с Бакаевым

Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал решение московского «Спартака» не продлевать контракт со своим воспитанником Зелимханом Бакаевым.

«Для «Спартака» является мелочью расстаться со своим воспитанником Зелимханом Бакаевым, которому даже не предложили продлить контракт», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

Он также назвал удивительным явлением, когда футболист был готов играть за команду, которая его воспитала. По его словам, данное событие не укладывается в голове.

Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач. В составе московского клуба Бакаев выиграл Суперкубок России — 2017 и Кубок России — 2022.

По итогам сезона-2021/22 «Спартак» занял десятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее «Спартак» объявил об уходе Бакаева.