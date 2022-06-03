Уткин высказался о решении «Спартака» не продлевать контракт с Бакаевым
- РИА Новости
«Для «Спартака» является мелочью расстаться со своим воспитанником Зелимханом Бакаевым, которому даже не предложили продлить контракт», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.
Он также назвал удивительным явлением, когда футболист был готов играть за команду, которая его воспитала. По его словам, данное событие не укладывается в голове.
Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач. В составе московского клуба Бакаев выиграл Суперкубок России — 2017 и Кубок России — 2022.
По итогам сезона-2021/22 «Спартак» занял десятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее «Спартак» объявил об уходе Бакаева.