«Спартак» объявил об уходе Бакаева

Российский полузащитник Зелимхан Бакаев покинул московский «Спартак».

«Контракт воспитанника красно-белых подошёл к концу. Мы благодарим Зелимхана за все годы, которые он отдал родному клубу, и за ту страсть, с которой он отдавался игре в форме «Спартака», — передаёт пресс-служба «Спартака».

Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач. В составе московского клуба Бакаев выиграл Суперкубок России — 2017 и Кубок России — 2022.

По итогам сезона-2021/22 «Спартак» занял десятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее СЭ сообщил, что Зелимхан Бакаев и Николай Рассказов стали свободными агентами.