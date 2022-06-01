«Спартак» объявил об уходе Бакаева

Короткая ссылка
Российский полузащитник Зелимхан Бакаев покинул московский «Спартак».
«Спартак» объявил об уходе Бакаева
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Контракт воспитанника красно-белых подошёл к концу. Мы благодарим Зелимхана за все годы, которые он отдал родному клубу, и за ту страсть, с которой он отдавался игре в форме «Спартака», — передаёт пресс-служба «Спартака».

Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач. В составе московского клуба Бакаев выиграл Суперкубок России — 2017 и Кубок России — 2022.

По итогам сезона-2021/22 «Спартак» занял десятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее СЭ сообщил, что Зелимхан Бакаев и Николай Рассказов стали свободными агентами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить