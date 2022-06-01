СЭ: Бакаев и Рассказов стали свободными агентами

Экс-полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев и бывший защитник красно-белых Николай Рассказов стали свободными агентами.

Контракты футболистов со «Спартаком» истекли 31 мая, сообщает «Спорт-Экспресс».

Бакаев является воспитанником красно-белых. Вместе с клубом, помимо Кубка России, он завоевал Суперкубок страны в 2017 году. Всего за «Спартак» он провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

Рассказов в 22 матчах за московский клуб во всех турнирах в сезоне-2021/22 отдал одну голевую передачу.

Ранее Валериюс Мижигурскис, агент Рассказова, сообщил, что его клиент не намерен покидать московский клуб.