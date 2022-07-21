Рублёв получил штраф за то, что схватил арбитра на турнире в Гамбурге

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Россиянин Андрей Рублёв стал участником конфликта во время матча на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Гамбурге (Германия).
Рублёв получил штраф за то, что схватил арбитра на турнире в Гамбурге
  • AP
  • © Jean-Francois Badias

24-летний теннисист из Москвы поругался с арбитром во время матча второго круга с Франсиско Черундоло из Аргентины. Судья в первом сете назначил переигровку после крика болельщика. Рублёв с этим не согласился. По его мнению, крик был уже после того, как его оппонент проиграл очко. Рублёв схватил арбитра, за что с него сняли одно очко.

Россиянин, посеянный под вторым номером, потерпел поражение от Черундоло в двух сетах со счётом 4:6, 2:6.

Ранее сообщалось, что Карен Хачанов обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа на турнире категории ATP 500 в Гамбурге.

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