Рублёв получил штраф за то, что схватил арбитра на турнире в Гамбурге

Россиянин Андрей Рублёв стал участником конфликта во время матча на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Гамбурге (Германия).

24-летний теннисист из Москвы поругался с арбитром во время матча второго круга с Франсиско Черундоло из Аргентины. Судья в первом сете назначил переигровку после крика болельщика. Рублёв с этим не согласился. По его мнению, крик был уже после того, как его оппонент проиграл очко. Рублёв схватил арбитра, за что с него сняли одно очко.

Россиянин, посеянный под вторым номером, потерпел поражение от Черундоло в двух сетах со счётом 4:6, 2:6.

Ранее сообщалось, что Карен Хачанов обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа на турнире категории ATP 500 в Гамбурге.