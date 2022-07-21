Игнатьев подписал контракт с ФК «Локомотив»

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Нападающий казанского «Рубина» Иван Игнатьев продолжит карьеру в клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив».
Игнатьев подписал контракт с ФК «Локомотив»
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Московский клуб и Игнатьев заключили соглашение на один год с возможностью пролонгации ещё на два, сообщает пресс-служба железнодорожников.

Игнатьев будет выступать под номером девять. 23-летний футболист находился на просмотре в столичном клубе.

Игрок присоединился к «Рубину» в 2020 году. Клуб приобрёл нападающего за €7 млн у «Краснодара».

Напомним, что вторую половину минувшего сезона форвард провёл в «Крыльях Советов». Самарский клуб арендовал 23-летнего спортсмена в феврале 2022 года. Он сыграл за команду пять матчей, в которых забил один гол.

Ранее футбольный агент Алан Агузаров прокомментировал информацию, что его клиент, Игнатьев, находится на просмотре в московском «Локомотиве».

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