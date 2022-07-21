В UFC подтвердили поединок между Яном и О'Мэлли

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян встретится с американцем Шоном О'Мэлли на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

Как сообщает официальный Telegram-канал UFC Russia, поединок состоится 22 октября на «Этихад Арене».

10 апреля 29-летний боец потерпел поражение от чемпиона UFC в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга. Россиянин проиграл третий раз в карьере при 16 победах.

3 июля на UFC 276 бой О'Мэлли и Педро Муньоса признан несостоявшимся из-за того, что американский спортсмен непреднамеренно попал пальцем сопернику в глаз.

Ранее боец Абсолютного чемпионата «Ахмат» (АСА) Эдуард Вартанян оценил шансы россиянина Ислама Махачева в поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой.