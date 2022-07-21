Абдул-Джаббар: арест Грайнер был политически мотивирован

Рекордсмен в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по набранным очкам Карим Абдул-Джаббар высказался о задержании в России американки Бриттни Грайнер.

«Арест Грайнер был политически мотивирован. Её задержали за неделю до начала событий на Украине. России нужен был козырь, так как они знали, чью сторону мы займём. Теперь у них есть знаменитость», — написал шестикратный чемпион НБА в социальных сетях.

По его мнению, Грайнер после пяти месяцев в российской тюрьме наверняка чувствует себя брошенной. Он призвал общественность более активно требовать от России освободить чемпионку женской НБА в составе команды «Финикс Меркури».

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества. Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.

Ранее четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс высказался о задержании в России Грайнер.