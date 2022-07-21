Абдул-Джаббар: арест Грайнер был политически мотивирован

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Рекордсмен в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по набранным очкам Карим Абдул-Джаббар высказался о задержании в России американки Бриттни Грайнер.
Абдул-Джаббар: арест Грайнер был политически мотивирован
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Арест Грайнер был политически мотивирован. Её задержали за неделю до начала событий на Украине. России нужен был козырь, так как они знали, чью сторону мы займём. Теперь у них есть знаменитость», — написал шестикратный чемпион НБА в социальных сетях.

По его мнению, Грайнер после пяти месяцев в российской тюрьме наверняка чувствует себя брошенной. Он призвал общественность более активно требовать от России освободить чемпионку женской НБА в составе команды «Финикс Меркури». 

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества. Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.

Ранее четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс высказался о задержании в России Грайнер.

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