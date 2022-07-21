Карраскаль: в России любая футбольная команда может отобрать очки у кого угодно

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Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль оценил уровень футбольного чемпионата в России.
Карраскаль: в России любая футбольная команда может отобрать очки у кого угодно
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«В России очень интересный и достаточно сложный чемпионат. Здесь нет проходных матчей, любая команда может дать бой и отобрать очки у кого угодно», — цитирует Карраскаля Bobsoccer.ru.

Он также выразил надежду, что в сезоне-2022/23 красно-синие смогут показать хороший результат.

«Команду возглавил новый тренер, видно, что это сильный специалист. Амбиции у нас большие, цели — самые серьёзные», — добавил хавбек.

Армейцы арендовали колумбийца зимой у «Ривер Плейта» до конца сезона. После этого клуб принял решение выкупить его контракт. Футболист провёл 14 игр в составе красно-синих, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее Карраскаль сравнил тренировочный процесс в московском клубе и аргентинском «Ривер Плейте».

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