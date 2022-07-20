Карраскаль заявил, что в «Ривер Плейт» тренировки были сложнее, чем в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль сравнил тренировочный процесс в московском клубе и аргентинском «Ривер Плейте».

«В «Ривер Плейт» подготовка была ещё тяжелее. Да, сейчас в ЦСКА предсезонка была очень интенсивной, а нагрузки – высокими. Но в «Ривере» я уже проходил через нечто подобное, и тогда, пожалуй, действительно пришлось чуть сложнее, чем сейчас», — приводит слова Карраскаля Bobsoccer.

Он также заявил, что в чемпионате России нет проходных матчей и любая команда может дать серьёзный бой.

Армейцы арендовали колумбийца зимой у «Ривер Плейт» до конца сезона. После этого клуб принял решение выкупить его контракт. Хавбек провёл 14 игр в составе красно-синих, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее Карраскаль рассказал, что чувствует себя в безопасности в России.