Карраскаль заявил, что в «Ривер Плейт» тренировки были сложнее, чем в ЦСКА
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«В «Ривер Плейт» подготовка была ещё тяжелее. Да, сейчас в ЦСКА предсезонка была очень интенсивной, а нагрузки – высокими. Но в «Ривере» я уже проходил через нечто подобное, и тогда, пожалуй, действительно пришлось чуть сложнее, чем сейчас», — приводит слова Карраскаля Bobsoccer.
Он также заявил, что в чемпионате России нет проходных матчей и любая команда может дать серьёзный бой.
Армейцы арендовали колумбийца зимой у «Ривер Плейт» до конца сезона. После этого клуб принял решение выкупить его контракт. Хавбек провёл 14 игр в составе красно-синих, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
Ранее Карраскаль рассказал, что чувствует себя в безопасности в России.