Вратарь Медведев продолжит карьеру в «Ростове»

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Бывший вратарь «Рубина» Никита Медведев перешёл в «Ростов».
Вратарь Медведев продолжит карьеру в «Ростове»
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Контракт подписан на два года с возможностью продления, сообщается в официальном Telegram-аккаунте «Ростова».

Медведев выступал за «Рубин» с 2020 года. В составе казанцев провёл восемь матчей, пропустил девять мячей и отстоял четыре игры на ноль.

Казанский клуб в сезоне-2021/22 занял 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков, и вылетел в ФНЛ.

«Ростов» встретится с «Локомотивом» в рамках второго тура РПЛ. Матч состоится 24 июля. Начало — в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что японский полузащитник «Ростова» Кэнто Хасимото продолжит карьеру в испанской «Уэске», которая выступает во втором по значимости испанском дивизионе.

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