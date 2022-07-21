Вратарь Медведев продолжит карьеру в «Ростове»

Бывший вратарь «Рубина» Никита Медведев перешёл в «Ростов».

Контракт подписан на два года с возможностью продления, сообщается в официальном Telegram-аккаунте «Ростова».

Медведев выступал за «Рубин» с 2020 года. В составе казанцев провёл восемь матчей, пропустил девять мячей и отстоял четыре игры на ноль.

Казанский клуб в сезоне-2021/22 занял 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков, и вылетел в ФНЛ.

«Ростов» встретится с «Локомотивом» в рамках второго тура РПЛ. Матч состоится 24 июля. Начало — в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что японский полузащитник «Ростова» Кэнто Хасимото продолжит карьеру в испанской «Уэске», которая выступает во втором по значимости испанском дивизионе.