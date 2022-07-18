Полузащитник «Ростова» Хасимото продолжит карьеру в «Уэске» на правах аренды

Японский полузащитник «Ростова» Кэнто Хасимото продолжит карьеру в испанской «Уэске», которая выступает во втором по значимости испанском дивизионе.

Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Японец проведёт сезон-2022/23 в «Уэске» на правах аренды.

В сезоне-2021/22 в РПЛ футболист провёл десять матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Ранее агент Соу заявил, что футболист приостановил контракт с «Ростовом».