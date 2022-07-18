Полузащитник «Ростова» Хасимото продолжит карьеру в «Уэске» на правах аренды
- РИА Новости
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Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба.
Японец проведёт сезон-2022/23 в «Уэске» на правах аренды.
В сезоне-2021/22 в РПЛ футболист провёл десять матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.
21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.
Ранее агент Соу заявил, что футболист приостановил контракт с «Ростовом».