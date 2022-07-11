Агент Соу заявил, что футболист приостановил контракт с «Ростовом»
- РИА Новости
«Али Соу покидает «Ростов», он приостановил контракт на год. Сейчас обсуждаем детали с «Ростовом». Где Соу продолжит карьеру? В Турции, как раз ведём переговоры», — цитирует Соррентино «РБ Спорт».
В сезоне-2021/22 Соу провёл 19 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.
Ранее в «Ростове» объявили об аренде Чернова из «Краснодара».