Агент Соу заявил, что футболист приостановил контракт с «Ростовом»

Луиджи Соррентино, агент нападающего Али Соу рассказал, что его клиент решил приостановить контракт с «Ростовом».

«Али Соу покидает «Ростов», он приостановил контракт на год. Сейчас обсуждаем детали с «Ростовом». Где Соу продолжит карьеру? В Турции, как раз ведём переговоры», — цитирует Соррентино «РБ Спорт».

В сезоне-2021/22 Соу провёл 19 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Ранее в «Ростове» объявили об аренде Чернова из «Краснодара».