В «Спартаке» сообщили, что клуб не будет подписывать контракт с Жигулёвым

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что столичный клуб не будет подписывать контракт с полузащитником Ильёй Жигулёвым, который находился на просмотре у красно-белых.

«Сегодня Жигулёв попрощался с командой и покинул её расположение. Клуб благодарен Илье за профессиональное отношение к тренировочному процессу, но по разным причинам мы не можем подписать с ним полноценный контракт», — цитирует Зеленова Sport24.

Воспитанник краснодарской школы футбола расторг контракт с «Заглембе» 20 апреля по обоюдному согласию сторон. Жигулёв перешёл в польский клуб из «Краснодара» в 2021 году. Российский полузащитник в сезоне-2021/22 в 15 матчах отметился двумя голевыми передачами.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением о тренировках Жигулёва и Павла Маслова.