Абаскаль: Жигулёв показывает большое желание, его опыт в центре поля будет полезен

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением о тренировках Ильи Жигулёва и Павла Маслова.
Абаскаль: Жигулёв показывает большое желание, его опыт в центре поля будет полезен
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Жигулёв на просмотре? Сейчас он на просмотре. По его итогам примем решение. Он показывает большое желание, правильное отношение и его опыт в центре поля будет полезен. Но решение примем уже после сбора», — заявил Абаскаль

Он также подчеркнул, что Павлу Маслову необходимо набирать форму.

«Раньше было больше защитников, играли в три центральных, теперь в два центральных. Кто-то ушёл, но давайте говорить о тех, кто у нас сейчас в команде. Маслов провёл 45 минут в одном матче, 30 в другом. Ему нужно набирать форму. Он показывает желание и смелось. Это важный игрок. Он продолжает набирать форму. И я знаю, как он умеет играть. Пару лет назад видел его в деле», — добавил специалист.

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