В «Крыльях Советов» рассказали, какой диагноз поставили Пиняеву

В «Крыльях Советов» рассказали о состоянии полузащитника команды Сергея Пиняева.

«Врачи установили диагноз — левосторонний спонтанный пневмоторакс. Проводимое лечение признано верным, оно будет продолжено. Ближайшее время Сергей проведёт в клинике под наблюдением специалистов. Сроки восстановления Пиняева будут определены позднее», — говорится в заявлении в официальном Telegram-канале клуба.

20 июля Пиняев досрочно завершил тренировку из-за проблем с лёгкими. Футболиста увезли в больницу на обследование.

В сезоне-2021/22 полузащитник провёл 30 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее Пиняев поблагодарил всех за моральную поддержку после госпитализации.