Экс-чемпион M-1 Global Магомедов ответил, как долго хотел бы продолжать карьеру в MMA

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Экс-чемпион M-1 Global Рашид Магомедов ответил на вопрос, как долго хотел бы продолжать карьеру в MMA.
Экс-чемпион M-1 Global Магомедов ответил, как долго хотел бы продолжать карьеру в MMA
  • Gettyimages.ru
  • © Josh Hedges

«Не могу сказать. Но думаю, нет. Хотелось бы выступать максимум до 40 лет. Даже в детстве говорил, что намерен уйти именно в этом возрасте. Но наперёд говорить нельзя. Кто знает, что будет дальше. Может быть, будет нужда биться. На самом деле, о завершении карьеры думал ещё после завоевания пояса M-1 Global. Но до сих пор не сделал этого», — заявил Магомедов в интервью RT.

Ранее Магомедов высказался о стоимости проведения сборов в США.

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