Экс-чемпион M-1 Global Магомедов ответил, как долго хотел бы продолжать карьеру в MMA

Экс-чемпион M-1 Global Рашид Магомедов ответил на вопрос, как долго хотел бы продолжать карьеру в MMA.

«Не могу сказать. Но думаю, нет. Хотелось бы выступать максимум до 40 лет. Даже в детстве говорил, что намерен уйти именно в этом возрасте. Но наперёд говорить нельзя. Кто знает, что будет дальше. Может быть, будет нужда биться. На самом деле, о завершении карьеры думал ещё после завоевания пояса M-1 Global. Но до сих пор не сделал этого», — заявил Магомедов в интервью RT.

Ранее Магомедов высказался о стоимости проведения сборов в США.