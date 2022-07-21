Экс-боец UFC Магомедов рассказал, сколько стоит провести сборы в США

Экс-чемпион M-1 Global Рашид Магомедов высказался о стоимости проведения сборов в США.

«Зависит от их продолжительности. Месяц в American Top Team обойдётся примерно в $5 тыс. — чтобы уверенно себя чувствовать, заплатить что-то тренеру. Но если ты берёшь с собой спарринг-партнёров, расходы увеличиваются. Их же тоже надо кормить. Мой первый визит в США. Прилетел в Нью-Йорк, после чего меня отправили в Техас. Поехали туда на машине с моим другом Мишей Любимовым. На двоих мы тогда потратили около $10 тыс. И это не считая оплаты зала, которая осуществлялась за счёт процентов от гонорара за бой. Тогда я отдал 10—15% от общей суммы», — заявил Магомедов в интервью RT.

Ранее Магомедов рассказал, кого считает сильнейшим борцом в истории лёгкого дивизиона MMA.