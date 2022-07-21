Кравцов продолжит карьеру в «Сочи»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о будущем полузащитника петербургского клуба Кирилла Кравцова.

«Кирилл Кравцов отправляется в «Сочи». Это трансфер с безусловным правом обратного выкупа», — приводит слова Медведева ТАСС.

Кравцов является воспитанником «Зенита». В сезоне-2021/22 спортсмен провёл 11 матчей за «Пари НН» в который перешёл на правах аренды, и отметился результативной передачей и одним забитым мячом.

Ранее заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал, кто из игроков может покинуть клуб по ходу нынешнего трансферного окна.