Кравцов продолжит карьеру в «Сочи»

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о будущем полузащитника петербургского клуба Кирилла Кравцова.
Кравцов продолжит карьеру в «Сочи»
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

«Кирилл Кравцов отправляется в «Сочи». Это трансфер с безусловным правом обратного выкупа», — приводит слова Медведева ТАСС.

Кравцов является воспитанником «Зенита». В сезоне-2021/22 спортсмен провёл 11 матчей за «Пари НН» в который перешёл на правах аренды, и отметился результативной передачей и одним забитым мячом.

Ранее заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал, кто из игроков может покинуть клуб по ходу нынешнего трансферного окна.

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