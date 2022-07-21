Президент «Барселоны» заявил, что клуб вернулся в мировую элиту

Короткая ссылка
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о прогрессе в развитии клуба.
Президент «Барселоны» заявил, что клуб вернулся в мировую элиту
  • AP

«Мы хотим сделать команду всё более конкурентоспособной с европейскими лидерами, и «Барселона» уже очень хорошо прогрессирует. Я хочу поблагодарить спортивное руководство за их работу, они сделали возможным трансфер Роберта в наш клуб. Все вместе мы вернули «Барселону» в мировую элиту», — приводит слова Лапорты Marca.

20 июля «Барселона» представила в качестве нового игрока польского нападающего Роберта Левандовски.

33-летний футболист выступал за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе «Баварии» поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии, а также провёл 253 матча в Бундеслиге, в которых забил 238 мячей.

Ранее сообщалось, что Левандовский представлен в качестве игрока «Барселоны».

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить