Президент «Барселоны» заявил, что клуб вернулся в мировую элиту

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о прогрессе в развитии клуба.

«Мы хотим сделать команду всё более конкурентоспособной с европейскими лидерами, и «Барселона» уже очень хорошо прогрессирует. Я хочу поблагодарить спортивное руководство за их работу, они сделали возможным трансфер Роберта в наш клуб. Все вместе мы вернули «Барселону» в мировую элиту», — приводит слова Лапорты Marca.

20 июля «Барселона» представила в качестве нового игрока польского нападающего Роберта Левандовски.

33-летний футболист выступал за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе «Баварии» поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии, а также провёл 253 матча в Бундеслиге, в которых забил 238 мячей.

Ранее сообщалось, что Левандовский представлен в качестве игрока «Барселоны».