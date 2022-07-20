Левандовский представлен в качестве футболиста «Барселоны»

Нападающий Роберт Левандовский представлен в качестве игрока «Барселоны».

Об этом сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Контракт с польским футболистом рассчитан на четыре года. Отмечается, что сине-гранатовые заплатили €45 млн + €5 млн в качестве бонусов, а сумма отступных составляет €500 млн.

33-летний футболист выступал за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе «Баварии» поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии, а также провёл 253 матча в Бундеслиге, в которых забил 238 мячей.

Ранее «Барселона» забила шесть безответных мячей «Интер Майами» в товарищеском матче.