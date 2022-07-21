Мостовой рассказал, почему Оздоев не может найти команду

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о будущем бывшего полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева.

«Думаю, что его позиция уже во всех других командах укомплектована. У нас где-то с защитниками проблемы, как в «Динамо», где-то, наоборот, нападающих не хватает, а в опорных полузащитниках, в центрах, видимо, никто не нуждается — один-два футболиста есть в центре поля, больше и не надо», — приводит слова Мостового Betonmobile.ru.

Он также заявил, что Оздоев пригодился бы любой команде.

Оздоев стал свободным агентом этим летом в связи с окончанием контракта с «Зенитом». Хавбек в сезоне-2021/22 в 16 матчах забил два мяча и оформил одну результативную передачу.

Ранее Оздоев рассказал, где может продолжить карьеру.