Мостовой рассказал, почему Оздоев не может найти команду

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о будущем бывшего полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева.
Мостовой рассказал, почему Оздоев не может найти команду
  • РИА Новости

«Думаю, что его позиция уже во всех других командах укомплектована. У нас где-то с защитниками проблемы, как в «Динамо», где-то, наоборот, нападающих не хватает, а в опорных полузащитниках, в центрах, видимо, никто не нуждается — один-два футболиста есть в центре поля, больше и не надо», — приводит слова Мостового Betonmobile.ru.

Он также заявил, что Оздоев пригодился бы любой команде.

Оздоев стал свободным агентом этим летом в связи с окончанием контракта с «Зенитом». Хавбек в сезоне-2021/22 в 16 матчах забил два мяча и оформил одну результативную передачу.

Ранее Оздоев рассказал, где может продолжить карьеру.

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