Рублёв обыграл Беранкиса и вышел во второй круг турнира в Гамбурге
- AP
Российский теннисист в первом круге турнира в Гамбурге обыграл литовца со счётом 6:3, 6:4.
Рублёв сделал 11 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. Беранкис допустил две двойные ошибки, реализовал один брейк-пойнт из пяти и сделал два эйса.
Следующим соперником Рублёва станет Франсиско Серундоло из Аргентины.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Аслан Карацев победил грузина Николоза Басилашвили в первом круге турнира ATP 500 в Гамбурге.