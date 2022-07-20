Рублёв обыграл Беранкиса и вышел во второй круг турнира в Гамбурге

Россиянин Андрей Рублёв обыграл литовца Ричардса Беранкиса в первом круге турнира категории ATP-500 в Гамбурге.

Российский теннисист в первом круге турнира в Гамбурге обыграл литовца со счётом 6:3, 6:4.

Рублёв сделал 11 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. Беранкис допустил две двойные ошибки, реализовал один брейк-пойнт из пяти и сделал два эйса.

Следующим соперником Рублёва станет Франсиско Серундоло из Аргентины.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Аслан Карацев победил грузина Николоза Басилашвили в первом круге турнира ATP 500 в Гамбурге.