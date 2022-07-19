Карацев обыграл Басилашвили на турнире в Гамбурге

Короткая ссылка
Российский теннисист Аслан Карацев победил грузина Николоза Басилашвили в первом круге турнира ATP 500 в Гамбурге.
Карацев обыграл Басилашвили на турнире в Гамбурге
  • AP
  • © Simon Baker

Российский теннисист в первом круге турнира в Гамбурге обыграл грузина со счётом 6:4, 6:0.

Карацев сделал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. Басилашвили допустил пять двойных ошибок, сделал два эйса и реализовал все брейк-пойнты.

Следующим соперником Карацева станет победитель пары Федерико Кория (Аргентина) — Даниэль-Элаи Галан (Колумбия).

Ранее сообщалось, что российский теннисист Карен Хачанов обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа на турнире категории ATP 500 в Гамбурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить