Карацев обыграл Басилашвили на турнире в Гамбурге

Российский теннисист Аслан Карацев победил грузина Николоза Басилашвили в первом круге турнира ATP 500 в Гамбурге.

Российский теннисист в первом круге турнира в Гамбурге обыграл грузина со счётом 6:4, 6:0.

Карацев сделал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. Басилашвили допустил пять двойных ошибок, сделал два эйса и реализовал все брейк-пойнты.

Следующим соперником Карацева станет победитель пары Федерико Кория (Аргентина) — Даниэль-Элаи Галан (Колумбия).

Ранее сообщалось, что российский теннисист Карен Хачанов обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа на турнире категории ATP 500 в Гамбурге.