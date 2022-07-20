РПЛ подала иск к латиноамериканскому телевещателю на 13 млн рублей
- РИА Новости
Заявление от представителей РПЛ поступило в Арбитражный суд города Москвы 19 июля, сообщает Telegram-канал «Мутко против». Отмечается, что дата первого заседания ещё не назначена.
По информации источника, GOL TV перестал выплачивать деньги за трансляции лиги.
Сезон-2022/23 стартовал в минувшие выходные.
Второй тур откроет матч «Зенит» — «Крылья Советов» 22 июля. Начало — в 20:00 мск.
Ранее исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев сообщил, что платёжная система МИР стала новым титульным спонсором лиги.