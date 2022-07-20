РПЛ подала иск к латиноамериканскому телевещателю на 13 млн рублей

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Российская премьер-лига (РПЛ) подала в суд на латиноамериканский филиал GOL TV с требованием выплатить 13 млн рублей.
РПЛ подала иск к латиноамериканскому телевещателю на 13 млн рублей
  • РИА Новости

Заявление от представителей РПЛ поступило в Арбитражный суд города Москвы 19 июля, сообщает Telegram-канал «Мутко против». Отмечается, что дата первого заседания ещё не назначена.

По информации источника, GOL TV перестал выплачивать деньги за трансляции лиги.

Сезон-2022/23 стартовал в минувшие выходные.

Второй тур откроет матч «Зенит» — «Крылья Советов» 22 июля. Начало — в 20:00 мск.  

Ранее исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев сообщил, что платёжная система МИР стала новым титульным спонсором лиги.

 

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