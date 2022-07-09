Платёжная система МИР стала новым титульным спонсором РПЛ

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Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги Александр Алаев сообщил, что платёжная система МИР стала новым титульным спонсором РПЛ.
Платёжная система МИР стала новым титульным спонсором РПЛ
  • РИА Новости

«Хотел бы поблагодарить Ашота Хачатурянца и Александра Дюкова, они сделали так, чтобы этот контракт стал реальностью», — цитирует Алаева РИА Новости.

Подписание соглашения состоялось в Санкт-Петербурге перед матчем за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Подписи на договоре поставили Алаев и генеральный директор платёжной системы МИР Владимир Комлев. Контракт рассчитан на четыре года.

С 2020 года титульным спонсором лиги являлся Тинькофф Банк. Контракт с банком истёк.

9 июля состоится матч за Суперкубок России на стадионе «Газпром Арена». Игра начнётся в 19:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Владимир Москалёв.

Ранее Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

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