Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги Александр Алаев сообщил, что платёжная система МИР стала новым титульным спонсором РПЛ.

«Хотел бы поблагодарить Ашота Хачатурянца и Александра Дюкова, они сделали так, чтобы этот контракт стал реальностью», — цитирует Алаева РИА Новости.

Подписание соглашения состоялось в Санкт-Петербурге перед матчем за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Подписи на договоре поставили Алаев и генеральный директор платёжной системы МИР Владимир Комлев. Контракт рассчитан на четыре года.

С 2020 года титульным спонсором лиги являлся Тинькофф Банк. Контракт с банком истёк.

9 июля состоится матч за Суперкубок России на стадионе «Газпром Арена». Игра начнётся в 19:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Владимир Москалёв.

Ранее Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».