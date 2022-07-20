TNT Sports: Фернандес согласовал контракт с «Сантосом»

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Приостановивший контракт с ЦСКА защитник Марио Фернандес близок к переходу в бразильский «Сантос».
TNT Sports: Фернандес согласовал контракт с «Сантосом»
  • AP

Стороны пришли к соглашению по зарплате футболиста, сообщает TNT Sports. Отмечается, что ЦСКА может заблокировать контракт, так как действующее соглашение защитника с армейцами рассчитано до 2024 года.

Напомним, что 31-летний защитник приостановил контракт с ЦСКА. Он присоединился к московскому клубу в 2012 году, перейдя из «Гремио». В настоящий момент футболист находится в Бразилии.

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о возможном переходе Фернандеса в «Сантос».

 

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