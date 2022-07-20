Уокер отреагировал на возможный уход Зинченко в «Арсенал»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер прокомментировал информацию о возможном трансфере защитника клуба Александра Зинченко в «Арсенал».

«Нам будет не хватать Александра Зинченко, но тем не менее жизнь продолжается. Его уход — это трудности, которые мы должны преодолеть. Мы уже потеряли двух важных игроков для раздевалки, поэтому нам необходимо сделать шаг вперёд, чтобы восполнить их потерю в коллективе», — приводит слова Уокера корреспондент Manchester Evening News Джо Брэй в своём Twitter.

Зинченко присоединился к английской команде в 2016 году, а его контракт рассчитан до 2024-го. Всего в составе «Манчестер Сити» он провёл 128 матчей, в которых забил два мяча и отдал 12 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Зинченко перейдёт из «Манчестер Сити» в лондонский «Арсенал» за €30 млн.