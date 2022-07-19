Романо: Зинченко перейдёт в «Арсенал» за €30 млн

Защитник сборной Украины Александр Зинченко перейдёт из «Манчестер Сити» в лондонский «Арсенал» за €30 млн.

Контракт заключён до лета 2026, сообщает журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях. Отмечается, что условия личного контракта Зинченко уже обговорены и в пятницу контракт вступит в силу.

25-летний футболист присоединился к английской команде в 2016 году, а его контракт рассчитан до 2024 года. Всего в составе «Манчестер Сити» он провёл 128 матчей, в которых забил два мяча и отдал 12 голевых передач.

Ранее журналист Игорь Бурбас заявил, что «Манчестер Сити» не собирается продавать Зинченко.