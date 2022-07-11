Источник: «Манчестер Сити» не хочет продавать Зинченко

Журналист Игорь Бурбас заявил, что «Манчестер Сити» не собирается продавать Александра Зинченко.

«Насколько я знаю, «Манчестер Сити» не рассматривает вариант с продажей Зинченко. Они не хотят его продавать, даже несмотря на вероятную покупку Кукурельи», — заявил Бурбас.

Контракт украинца и «Манчестер Сити» рассчитан до 2024 года. СМИ сообщают, что футболист готов покинуть клуб в летнее трансферное окно.

В составе «Ман Сити» Зинченко стал чемпионом Англии в сезоне-2021/22.

Ранее сообщалось, что Зинченко может перейти из «Манчестер Сити» в «Арсенал».